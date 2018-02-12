В Ярославле без вести пропала мать с ребенком-инвалидом

Вчера, 23:10

В Ярославле пропали мама с ребенком-инвалидом. На прошлой неделе 8 февраля вышли из дома Ирина и Александр Соколовы.

Ирине 47 лет, на вид 35-40, среднего телосложения, светлые волосы и голубые глаза, рост 165 см. Выходя из дома была одета в пуховик синего цвета, длиной по колено. На капюшоне меховая опушка.

Александр 17-летний подросток. Рост 170-180 см, брюнет, одетый в куртку синего цвета. Телосложение у парня худощавое. Саша Соколов — инвалид детства, он не способен обходиться без помощи взрослых и не умеет говорить.

Если вы видели этих людей, знаете где они находятся или можете предоставить информацию, которая как нибудь способна помочь в определении их местонахождения, просим обращаться в полицию по телефонам 8 (4852) 55-02-02; 72-88-11 или 02, — сообщили в УМВД по Ярославской области.