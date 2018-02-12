Родные вспомнили последний разговор с погибшими в АН-148

Вчера, 20:56

СМИ сообщили результаты диалога с родственниками погибших в авиакатастрофе самолета АН-148 в Московской области. Люди поделились деталями последнего разговора со своими близкими, ставшими пассажирами злосчастного рейса.

Представители СМИ рассказали о том, что им удалось узнать от разговора с родственниками людей, которые оказались на борту АН-148 в тот роковой для себя день. Пассажиры сообщили своим родственникам о том, что полет не откладывается и все проходит нормально. Никто из погибших даже не предполагал о непредвиденных ситуациях во время полета, что самолет в Ормск так и не прилетит.

В результате крушения авиаборта АН-148 погиб 71 человек. Причины катастрофы пока точно не установлены. Над выяснением обстоятельств трагедии работает масса экспертов. Изначально стало известно, что самолет был в исправном состоянии во время полета. Что произошло с ним в воздухе и отчего погибли люди, расскажут позже эксперты.