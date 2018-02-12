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В Ростове нашли труп женщины в шубе

Вчера, 20:44

В Ростове на территории гаражного кооператива найден труп женщины 55-летнего возраста. На момент обнаружения покойная была одета в шубу.

На территории одного из гаражных кооперативов по улице Таганрогской обнаружено тело мертвой женщины. Труп находился в одном из гаражей, который был обустроен под вид жилого помещения. На момент находки тело покойной находилось на диване. Мертвая женщина была полностью одетой, а из верхней одежды на трупе была шуба.

Причины смерти погибшей установит судебно-медицинская экспертиза. При первичном осмотре криминалистами на теле не обнаружено следов насилия. Но конечный результат вскрытия сообщат эксперты. Лишь после этого следователи ростовского ГО УМВД смогут правильно квалифицировать произошедший случай. Есть гипотеза о том, что женщина просто замерзла от холода.


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