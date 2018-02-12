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Инвалиды устроили турнир по футболу в переходе Краснодара

Вчера, 20:37

Двоих попрошаек-инвалидов на костылях в Краснодаре в один миг исцелил футбол в одном из подземных переходов города.

Невероятное исцеление двоих мужчин-калек в подземном переходе на Ростовском шоссе в Краснодаре было зафиксировано на камеру наружного видеонаблюдения, установленную в переходе в целях безопасности. Целый день мужчины «работали» в подземке, а в вечернее время, когда людей стало намного меньше, они решили скоротать время за веселым занятием.

Попрошайки решили поиграть в футбол, причем сначала они делали это неуклюже, медленно, на костылях, а когда народу уже совсем не было, отбросили костыли, и начали весело пинать мяч. Однако они не обратили внимания, что все это было зафиксировано на установленную в переходе камеру видеонаблюдения.

В итоге, благодаря своему волшебному исцелению, мужчины стали новыми звездами Сети.


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