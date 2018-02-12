В Приамурье выявили контрафактные кубки FIFA

Вчера, 20:35

Контрафактные сувениры с символикой грядущего чемпионата мира по футболу выявили сотрудники правоохранительных органов в Благовещенске. Продукция поступила на таможню ещё летом прошлого года, но решение по делу суд вынес только сейчас.

Как передаёт региональная пресса, в ходе досмотра груза, перевозимого через границу, таможенники обнаружили партию копий кубков мира по футболу, которые повторяли известный товарный знак FIFA World Cup . Позже экспертиза подтвердила, что керамические сувениры были выполнены таким образом, чтобы они повторяли знаменитый трофей, а всемирная организация сообщила, что разрешения на использование символики не давала. В итоге суд постановил оштрафовать фирму, ввозящую товар в Россию, на 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что сотрудники таможни в Иркутске за 2017 год изъяли из магазинов 61 тысячу единиц контрафактной продукции. Особенно, в преддверии ЧМ-2018, распространена сувенирная продукция с использованием символики турнира.