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Разбившийся Ан-148 выработал меньше 25% проектного ресурса

Вчера, 19:58

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) провели расчеты проектных ресурсов самолета Ан-148, который потерпел крушение вчера под Москвой. Известно, что менее 25% возможностей судна было использовано за 16 тыс. часов полетов.

В ОАК провели независимое расследование возможных мощностей самолета «Саратовских авиалиний». По заключению специалистов, борт использовал за время своей эксплуатации менее 25% проектного потенциала. Так, за возможные 80 тыс. часов в воздухе самолет провел всего лишь 16 тыс. часов.

Такое соотношение полученных данных подтверждает, что крушение авиалайнера не было по причине износа судна или же его запчастей в комплектации. По другим подсчетам, Ан-148 должен был прослужить в эксплуатации около 30 лет, а в реальности не пережил и юбилея в 8 лет. Потерпевший крушение самолет произвел 8 348 полетов из 40 тыс. возможных.


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