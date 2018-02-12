Блогер из Воронежа прокомментировал причины крушения Ан-148

Вчера, 19:40

Исследователь авиакатастроф Евгений Ершов прокомментировал возможные причины крушения Ан-148.

Блогер из Воронежа, исследователь по авиакатастрофам Евгений Ершов высказал свое мнение по поводу трагедии с Ан-148, где погибли 71 человек. Специалист утверждает, что ошибка пилота здесь маловероятна, ведь данный лайнер относится к не сложным, тем более, что самолет благополучно взлетел и уже установил курс, а пилот разговаривал с диспетчером спокойно.

Сомнительной он считает версию с обледенением, ведь самолет незадолго до падения удачно выполнил разворот влево и высота была набрана без каких-либо сложностей.

Он не считает приоритетной версию со взрывом в салоне, несмотря на радиус разброса обломков от самолета, ведь в таком случае падение было бы плавным и линейным, а он на последних минутах полета резко менял свою скорость и высоту с большими углами, а после этого происходило снижение.

Наиболее вероятной блогер считает версию с неисправностью, либо в результате внешнего воздействия. По словам эксперта, невозможно было обеспечить надежность узлов и агрегатов без взаимодействия в конструкторским бюро в Украине.

Также он допустил версию разрушения вибрацией из-за превышения скорости при снижении.