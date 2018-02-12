Жители села Степановское устроили мемориал в память жертв Ан-148

Вчера, 19:25

Жители села Степановское, рядом с которым вчера разбился Ан-148, устроили мемориал. Люди принесли игрушку, икону и зажгли 71 свечу по числу погибших в авиакатастрофе.

Авиакрушение самолета Ан-148 произошло вчера, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья. Местные жители стали свидетелями падения лайнера. Они организовали группу добровольцев и около часа охраняли трупы жертв авиатрагедии. Вскоре на место падения самолета прибыли спасатели и начали операцию по разбору обломков самолета.

Работы на месте трагедии длились всю ночь. Удалось обнаружить два самописца, которые в данный момент начали расшифровывать специалисты. После этого удастся определить точную причину авиакатастрофы Ан-148, в результате которой погибли 71 человек.