У разбившегося Ан-148 раньше часто были проблемы с двигателем

Вчера, 19:14

У разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье раньше уже были проблемы с двигателем.

Летавшая на разбившемся вчера авиатранспортном средстве Татьяна Вельмисеева сообщила, что в 2017 году, в конце июня, она совершала перелет из столицы в Орск на данном лайнере. Ожидая в аэропорту, пассажирам сообщили, что вылет переносится, однако причин не назвали. А через некоторое время пилот лайнера сообщила, что никак не удавалось запустить двигатель.

Женщина рассказала, что все ожидали запуска, однако вскоре вышла девушка-пилот и попросила позвать бортмеханика, так как не удался запуск двигателя. Это очень сильно испугало пассажиров. Татьяна сидела впереди, поэтому слышала, что даже после взлета двигатели несколько раз прекращали работу в полете. Она абсолютно уверена, что это тот же лайнер, который разбился вчера, ведь в Орск летал он один и всем был известен.