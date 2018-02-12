VistaNews.ru


Отец одного из разбившихся в Ан-148 погиб в авиакатастрофе 10 лет назад

Вчера, 19:15

Отец одного из разбившихся в самолете Ан-148 10 лет назад также разбился в авиакатастрофе.

В потерпевшем крушение вчера самолете Ан-148 «Саратовских авиалиний» среди пассажиров был Алексей Никитченко, основатель и руководитель фирмы O2Consulting. Данная компания сотрудничала с администрацией в Москве, а также с местными органами власти, делала заказы, поступавшие от Сбербанка, а также банка «УРАЛСИБ», ПАО «Ростелеком», и некоторых иных важных клиентов. Сейчас фирма является частью крупы компаний НИСИПП. Алексей направлялся в Орск с рабочей командировкой совместно с другим сотрудником, Евгением Ильиным. Выяснилось, что 10 лет назад, 11 февраля, отец Алексея, который был военным, служил пилотом вертолета, погиб при крушении авиатранспортного средства.

У погибшего 29-летнего Алексея Никитченко были жена и ребенок.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.