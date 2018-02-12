Отец одного из разбившихся в Ан-148 погиб в авиакатастрофе 10 лет назад

Вчера, 19:15

Отец одного из разбившихся в самолете Ан-148 10 лет назад также разбился в авиакатастрофе.

В потерпевшем крушение вчера самолете Ан-148 «Саратовских авиалиний» среди пассажиров был Алексей Никитченко, основатель и руководитель фирмы O2Consulting. Данная компания сотрудничала с администрацией в Москве, а также с местными органами власти, делала заказы, поступавшие от Сбербанка, а также банка «УРАЛСИБ», ПАО «Ростелеком», и некоторых иных важных клиентов. Сейчас фирма является частью крупы компаний НИСИПП. Алексей направлялся в Орск с рабочей командировкой совместно с другим сотрудником, Евгением Ильиным. Выяснилось, что 10 лет назад, 11 февраля, отец Алексея, который был военным, служил пилотом вертолета, погиб при крушении авиатранспортного средства.

У погибшего 29-летнего Алексея Никитченко были жена и ребенок.