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Глава «Саратовских авиалиний» согласился на диалог о крушении АН-148

Вчера, 19:10

Руководитель «Саратовских авиалиний» все же согласился и дал интервью после автокатастрофы АН-148 в Московской области. Ранее все комментарии дирекции авиакомпании категорически отсекались руководством.

Недавнее происшествие, в результате которого лайнер АН-148 потерпел крушение, собрало вокруг себя много внимания и догадок. В настоящее время руководитель «Саратовский авиалиний» Юрий Давыдов сообщил некоторые детали о трагедии СМИ. По словам Давыдова, авиакатастрофа произошла по совершенно непонятным обстоятельствам. Предварительно у пилотов была связь непрерывной с диспетчерской службой.

Но никаких подозрительных сообщений с борта АН-148, который был на тот момент в воздухе, не поступало. Этот самолет имел отличное техническое состояние. Им был произведен рейс из Саратова в Домодедово, а после определения технического контроля, борту было дано разрешение на продолжение рейса. Почему разбился АН-148, будут выяснять члены организованной комиссии. Ранее СМИ сообщали, что дирекция авиакомпании «Саратовские авиалинии» наотрез отказывалась давать любые комментарии по поводу случившегося крушения АН-148. Руководитель ссылался на занятость.


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