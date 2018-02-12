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В Ижевске нашли взрывоопасный снаряд

Сегодня, 18:39

В городе Ижевске, Удмурдская республика, был найден снаряд авиационной пушки, представляющий опасность для местных жителей. Рабочие разбирали песчано-гравийную смесь на улице Новоажимова.

В ходе работы под мостом был обнаружен подозрительный предмет. О находке сразу стало известно в местном отделении МВД. Прибывшие на место сотрудники в ходе осмотра определили, что это 30-ти миллиметровый снаряд авиационной пушки, оснащенный взрывателем. Данная находка представляла опасность для жизни и здоровья гражданских лиц. До прибытия взрывотехников, для обеспечения безопасности местного населения, сотрудники МВД и Росгвардии были вынуждены оцепить территорию.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН изъяли находку. Потенциально опасный снаряд был уничтожен в безопасном месте с помощья накладного заряда.


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