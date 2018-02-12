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От поножовщины в кафе Мичуринска пострадал инициатор конфликта

Сегодня, 18:14

В Мичуринске на территории кафе произошла драка с тяжелыми последствиями. В результате ножевых ранений пострадал один из гостей развлекательного учреждения, он в тяжелом состоянии.

Согласно сообщению сотрудников экстренной службы МВД, в Тамбовской области, 11 февраля в ночное время была зафиксирована драка с поножовщиной в Мичуринске на территории кафе. Как было установлено сотрудниками полиции, которые приехали на вызов, инициатором ножевой разборки стали трое гостей, двое из них были родными братьями. После выяснения обстоятельств работники развлекательного учреждения рассказали, что все трое отдыхали в зале, распивая алкоголь.

Позже один из мужчин начал придираться к двум остальным. Оппоненты агрессивно не отвечали, но когда мужчина выхватил нож и начал атаковать, братья дали соответствующий отпор. В итоге пострадал сам зачинщик. Ему пришлось вызывать скорую помощь. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и несколько ранений от ножа.


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