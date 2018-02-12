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Телеканал "Пятница" пожаловался на красноярскую IT-компанию

Сегодня, 18:05

Телеканал "Пятница" вынес жалобу в суд на красноярскую IT-компанию. Иск был подан в арбитражный суд, где требовалось компенсировать пять миллионов рублей за незаконное использование авторских прав. Ответчиком по данному делу выступила компания "Инфон".

Как говорится в исковом документе, компанией было опубликовано на своём интернет-сайте 50 видоематериалов под общей эфирной меткой "Ревиззоро". Любой пользователь сети интернет мог сколько угодно смотреть и качать любые файлы.

"Компенсация составляет пять миллионов рублей, в расчёте сто тысяч рублей за каждый видеоролик. Истец выносит просьбу выплатить данный ущерб и удалить материалы с интернет-ресурса", - говорит сообщение.

Отмечается, судья рассматривает дело и назначил первое заседание на 5 марта.


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