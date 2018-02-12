Специалисты приступили к расшифровке "черных ящиков" Ан-148

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В данный момент специалисты занимаются расшифровкой бортовых самописцев потерпевшего крушение Ан-148. К этой мину удалось обнаружить оба "черных ящика" (речевой и параметрический).

Эксперты намерены в ближайшие часы расшифровать самописцы. Как только это удастся сделать, станет известна истинная причина крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 11 февраля над Подмосковьем. В результате крушения пассажирского самолета погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В данный момент есть несколько версий крушения, однако выявить настоящую удастся только после вскрытия и расшифровки "черных ящиков".