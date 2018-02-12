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Семьи погибших при крушении АН-148 получат по миллиону в качестве компенсации

Сегодня, 17:18

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович дал слово выплатить семьям погибших в катастрофе АН-148 до трёх миллионов рублей. Также Дворкович подчеркнул, что сейчас поставлен вопрос о дополнительной поддержке пострадавших семей.

Как было доложено Дмитрию Медведеву, на данный момент организовывается работа по оказанию дополнительной помощи семьям погибших. Это делается в связи с тем, что в некоторых семьях есть несовершеннолетние дети и другие ситуации, в которых людям требуется помощь. Дополнительную помощь планируется оказать всем семьям погибших как пассажиров, так и членов компании.

Напомним, что авиалайнер АН-148 Москва-Орск пропал с радаров всего через небольшой промежуток времени после вылета с московского аэропорта Домодедово. Обломки авиалайнера обнаружили в Раменском районе, Подмосковье. Упоминается также, что всего в самолете находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов самолета.

Сегодня эксперты смогли найти черные ящики авиалайнера, как сообщил оперативный штаб.


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