Медведев поручил поддержать семьи погибших в катастрофе Ан-148

Перед началом совещания с вице-премьерами Дмитрий Медведев предложил почтить память погибших в катастрофе Ан-148. Также премьер-министр РФ поручил поддержать семьи погибших. За процесс помощи будут отвечать Аркадий Дворкович и Владимир Пучков.
Дмитрий Медведев перед началом работы с коллегами из кабинета министров почтил память жертв трагедии, которые погибли при авиакатастрофе вчера под Москвой.
На данный момент Дмитрий Медведев выразил необходимость помочь семьям погибших. Политик подчеркнул, что никакие выплаты не способны вернуть погибших, однако правительство обязано поддержать людей в трудный момент. Глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Аркадий Дворкович будут соблюдать правила оказания помощи. Также чиновники будут сообщать о всех нюансах или же проблемах в оказании адресной помощи семьям погибших.