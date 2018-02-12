Медведев поручил поддержать семьи погибших в катастрофе Ан-148

Сегодня, 17:10

Перед началом совещания с вице-премьерами Дмитрий Медведев предложил почтить память погибших в катастрофе Ан-148. Также премьер-министр РФ поручил поддержать семьи погибших. За процесс помощи будут отвечать Аркадий Дворкович и Владимир Пучков.

Дмитрий Медведев перед началом работы с коллегами из кабинета министров почтил память жертв трагедии, которые погибли при авиакатастрофе вчера под Москвой.

«От имени правительства Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», - подчеркнул Медведев.

На данный момент Дмитрий Медведев выразил необходимость помочь семьям погибших. Политик подчеркнул, что никакие выплаты не способны вернуть погибших, однако правительство обязано поддержать людей в трудный момент. Глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Аркадий Дворкович будут соблюдать правила оказания помощи. Также чиновники будут сообщать о всех нюансах или же проблемах в оказании адресной помощи семьям погибших.