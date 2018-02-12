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В сети опубликовано видео с места крушения Ан-148, снятое с квадрокоптера

Сегодня, 16:45

Сегодня, 12 февраля, следственный комитет Российской Федерации опубликовал метериалы, снятые с места падения Ан-148. Видео было заснято с помощью квадрокоптера.

Видеоролик был размещен на канале СК в Telegram, на котором можно заметить, что авиакатастрофа произошла около поселка. Самолет упал в редкую лесопосадку. Фрагменты авиалайнера раскидало по всей посадке на расстоянии более одного километра.

Напомним, что самолет Ан-148 Саратов - Орск упал 11 февраля всего спустя пару минут после вылета из «Домодедово», Москва. Внутри авиалайнера находились 65 паcсажиров и шесть сотрудников экипажа. Как недавно сообщалось, все пассажиры Ан-148 погибли.


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