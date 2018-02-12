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В Мурманске пройдет благотворительная ярмарка для помощи зверинцу

Сегодня, 16:20

В Мурманске планируют провести благотворительную ярмарку, направленную на помощь приюту для животных. Неизвестные ворвались в помещение организации, выпустили собак, а также разгромили оборудование и выбросили корма.

Ночью, 11 февраля, неизвестные напали на приют для животных в Мурманске, где содержались 220 "подопечных". Злоумышленники разгромили помещение, выбросили корма и выпустили из клеток животных. Приют обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь финансово для восстановления функционирования.

Одна из жительниц Мурманска откликнулась на просьбу и начала организацию благотворительной ярмарки. Женщина призвала неравнодушных посетить мероприятие и помочь разгромленному приюту, где содержались беспризорные животные.


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