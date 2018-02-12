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За день до трагедии на злополучном АН-148 летела команда хоккеистов

Сегодня, 16:22

Накануне в Подмосковье потерпел крушение самолет АН-148. За день до этого на нем летела команда хоккеистов.

В Подмосковье произошло крушение самолета Ан-148. Выяснилось, что за сутки до его падения этим же рейсом летела хоккейная команда ВХЛ «Южный Урал», которая базируется в Орске. Сообщается, что спортсмены летели из Москвы, где у них проходили игры. Руководство команды сообщило, что никаких нештатных ситуаций во время полета не было. Ранее борт «Саратовских авиалиний» перевозил и другие хоккейные и футбольные клубы.

Напомним, что крушение самолета произошло 11 февраля. Диспетчера сообщают, что Ан-148 пропал с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли во время падения. На данный момент сообщается, что на месте трагедии проводится спасательная операция, которая идет к завершению. Специалисты ищут тела погибших, одной из которых оказалась невеста защитника «Южного Урала» Дарья Толмасова.

Известно, что взрыв самолета произошел в результате удара о землю, а не в воздухе, как ранее предполагалось.


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