Пьяная жительница Тюмени катала ребенка на снегоходе

Сегодня, 15:40

Нетрезвая женщина не смогла отказать ребенку, который хотел покататься на снегоходе. Инцидент произошел в Тюмени.

Сотрудники ДПС в Тюменской области за нарушения правил дорожного движения остановили снегоход, которым управляла нетрезвая женщина. Печально, что на борту данного транспортного средства находился еще и ребенок. Сотрудники правоохранительных органов направили задержанную для прохождения всех необходимых экспертиз.

43-летняя водитель снегохода рассказала, что транспортное средство более двух лет не было в эксплуатации. Соседская девочка постоянно просила покатать на снегоходе и женщина не выдержала.

Экспертиза показала, что в ее крови находится 0,63 мг алкоголя, что дало возможность составить протокол на нарушительницу. Теперь ее привлекут к административной ответственности, за вождение снегохода без разрешительных документов, да еще и в состоянии алкогольного опьянения.

За такие действия положен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме этого, женщину лишат прав (известно, что у нее имеется категория «В») на срок до двух лет или еще предложат заплатить дополнительный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Снегоход изъят и находится на специальной площадке. Известно, что ребенок не пострадал.