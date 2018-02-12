Пьяный юноша угрожал ножом воспитателю на Ямале

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Юноша из школы-интерната в поселке Белоярск на Ямале, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал ножом воспитателю заведения.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 февраля. Воспитанник школы-интерната в деревне Белоярск, Приуральского района, 14-летний парень, после употребления спиртных напитков ночью начал угрожать холодным оружием воспитателю данного учреждения, однако вскоре он был обезоружен, в результате никто не пострадал. Местонахождение подростка все еще не установлено.

Руководитель отдела и информации общественных связей УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу Ирина Будькина подтвердила факт данного происшествия. Полицейские занимаются проверкой по этому делу, однако более подробная информация пока не разглашается в интересах следствия.

Стоит отметить, что в самом учреждении факт данного инцидента отрицают.