В Новосибисркой области 5-летний мальчик погиб под колесами поезда

Сегодня, 15:21

В Новосибирской области мальчик 5 лет погиб, попав под колеса товарного поезда по вине отчима.

На станции Чулымская, которая расположена в 146 км от Новосибирска, местный житель принял решение перейти железную дорогу. Однако на переходе как раз стоял товарный поезд.

Не раздумывая, мужчина взял 5-летнего ребенка, который приходился ему пасынком, и предпринял попытки пролезть под составом. Неожиданно поезд начал двигаться. Мальчик оказался под его колесами.

Спасти ребенка, разумеется, не удалось. По данному факту будет проведена проверка для выяснения степени вины мужчины.