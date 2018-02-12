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Женщина умерла во время операции у стоматолога

Сегодня, 15:02

Женщина умерла в кабинете стоматолога во время проведения операции. 73-летней пенсионерке производили имплантацию зубов. Действие проходило в салоне красоты под названием "Ланета". При проведении необходимых процедур в один момент женщине стало дурно, вследствие чего она и умерла.

Работники вышеуказанного салона открестились от докторов и сказали, что не знают их. На данный момент известно, что там работала пара кабинетов, имеющих соответствующую для проведения таких операций лицензию.

Теперь оба кабинета закрыли. Специалисты занимаются установлением причины смерти пациентки. В сети пояивлось видео смерти женщины.


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