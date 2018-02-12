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В Арском районе из халатности повара отравились 39 школьников

Сегодня, 14:32

В Арском районе по вине повара отравились 39 учеников школы. Сегодня работники управления послали в суд иск с требованием остановить действие пищевого блока в результате нарушений. Невзирая на полную дезинфекцию школы, занятия приостановили до пятницы.

"Вчера на место происшествия направилась комиссия Роспотребнадзора для расследования всех фактов, а также для взятия проб в лабораторных условиях. На данный момент известно, что у 30 детей нашли норвирус. Вс они находятся в больнице. Кроме этого организовали медосвидетельствование у других школьников", - отмечает зам. руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Как она утверждает, в вышеупомянутом учебном заведении найдено двадцать нарушений, в частности отсутствие документов медицинского осмотра работников и нарушение по части регламента обработки столового инвентаря.


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