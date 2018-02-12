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Криминалисты установили точку соприкосновения Ан-148 с землей

Сегодня, 01:08

Выкладку обломков Ан-148 произведут на подмосковном аэродроме в Жуковском, а пока криминалистам удалось установить точку соприкосновения самолета с землей. По их словам, осмотр места крушения займет несколько суток, и будет продолжаться непрерывно.

Вчера, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья упал пассажирский самолет Ан-148, который направлялся из Москвы в Орск. Авиалайнер компании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение через несколько минут после взлета. Диспетчеры Домодедово сообщили, что через 2 минуты 11 секунд Ан-148 пропал с радаров. Позднее его обломки удалось обнаружить в поле возле населенного пункта. В момент авиатрагедии на борту Ан-148 находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Никому из них выжить не удалось. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На месте падения авиалайнера обнаружили паспорта погибших людей. Кроме того, из-под обломков извлекли несколько десятков тело жертв катастрофы. Родственники погибших собрались в аэропорту Орска. С ними работают медики и психологи. Спасатели будут работать на месте трагедии в течение всей ночи.


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