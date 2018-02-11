Обнаружены паспорта погибших пассажиров Ан-148

Вчера, 23:46

В ходе исследования территории места крушения Ан-128 обнаружили паспорта погибших пассажиров самолета "Саратовских авиалиний". Упавший борт совершал рейс Москва-Орск. Находившиеся там 71 пассажир погибли.

На месте крушения Ан-148 среди трупов, обломков и снега удалось найти паспорта пассажиров. Благодаря этому удалось установить личности нескольких человек, погибших в результате авиакатастрофы. К этой минуте спасатели продолжают разбирать обломки и уносить найденные фрагменты тел пассажиров. Работы на месте крушения в Раменском районе Подмосковья планируют вести в течение всей ночи. В данный момент специалисты устанавливают причину крушения Ан-148.

Стало известно, что перед падением самолета пилот обратился к диспетчеру аэропорта Домодедово и сообщил о неполадках. Одной из версий трагедии эксперты считали теракт, однако вскоре в ходе разбирательств было установлено, что Ан-148 разбился о землю, а не от взрывного устройства.