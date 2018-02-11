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Очевидцы охраняли трупы жертв и обломки Ан-148 от мародеров

Вчера, 23:34

Жители Раменского района Подмосковья до прибытия спасателей охраняли трупы и обломки Ан-148, потерпевшего крушение, от мародеров, которые намеревались растащить вещи погибших и части авиалайнера. Очевидцы организовали добровольные патрули и дожидались МЧС.

Сегодня в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Местные жители после столкновения самолета с землей пришли на место происшествия и поняли, что произошла авиакатастрофа. Чтобы сберечь вещи погибших и части самолета, граждане организовали добровольный патруль для охраны территории от мародеров.

Прибывшие спасатели узнали от очевидцев, что пилот Ан-148 осознавал, что самолет вот вот разобьется о землю, поэтому намеренно пытался увести авиалайнер вдаль от населенного пункта.


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