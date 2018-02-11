Опубликованы фото 16 погибших пассажиров Ан-148

Вчера, 22:34

В сети опубликовали фотографии пассажиров Ан-148, которые погибли сегодня в результате крушения лайнера в Раменском районе Подмосковья. Пока появились снимки только 16 жертв трагедии.

В сети показали снимки 16 погибших в авиакрушении Ан-148 в Подмосковья. Самолет после взлета находился в воздухе 2 минуты и 11 секунд, после чего пропал с радаров. Специалисты до сих пор не установили точную причину авиакатастрофы, однако в ходе расследования была опровергнута версия теракта, так как удалось установить, что Ан-148 разбился о землю.