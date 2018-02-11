У жертв катастрофы Ан-148 не было шанса выжить

Вчера, 21:37

Эксперты при расследовании крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" установили, что лайнер врезался в землю на скорости 600 км/ч. Даже теоретически никто из находящихся там выжить не смог бы.

Специалисты в ходе расследования установили, что у пассажиров и экипажа Ан-148 не при каких обстоятельствах не было бы шанса выжить. Причиной тому стала скорость падения лайнера. С землей самолет с пассажирами столкнулся на скорости 600 км/ч. В данный момент спасатели разбирают обломки самолета Ан-148, потерпевшего крушение сегодня в Раменском районе Подмосковья. По официальным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Никому выжить не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. После обследования места крушения и выявления тел погибших в Москве начнется опознание жертв катастрофы. На борту Ан-среди пассажиров находилась жена бывшего замглавы Орска. Он лично пока не прокомментировал трагедию. Кроме того, в самолете находились трое детей. Причина крушения Ан-148 в Раменском районе в данный момент устанавливается. Уже удалось в ходе разбирательств установить, что теракт не был причиной авиакатастрофы.