Сестра погибшего пассажира Ан-148 в истерике требует вернуть брата

Вчера, 21:52

В аэропорту Орска сестра пассажира Ан-148 устроила истерику. Девушка не может поверить в гибель близкого родственника и требует вернуть его живым.

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Родственники погибших уже оповещены о случившемся, многие из них собрались в аэропорту Орска. Сестра пассажира, который сегодня погиб при крушении Ан-148, устроила истерику и потребовала вернуть ей живого брата.

Девушка не смогла поверить, что его уже не в живых. Другие присутствующие молчат и пытаются успокоить девушку, к ней направлены психологи и медперсонал.