Одна из пассажиров Ан-148 ощущала крушение лайнера

Вчера, 21:35

Одна из пассажиров потерпевшего крушение Ан-148 в Подмосковье перед трагедией отправила знакомому странное сообщение. Женщину насторожило, что на взлетной полосе авиалайнер неожиданно остановился.

Знакомый погибшей в авиакатастрофе сообщил СМИ, что его подруга предсказала крушение Ан-148. Она отправила ему странное сообщение перед трагедией. В нем женщина написала, что самолет выехал на взлетную полосу, но вместо того, чтобы начать разгоняться, почему то остановился и только спустя несколько минут продолжил движение.

"Выехали на взлетную полосу! Стоим! Не взлетаем!", написала пассажирка.