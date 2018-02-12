В сети показали взлет разбившегося Ан-148

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В сети опубликовали кадры взлета самолета Ан-148. На видео авиалайнер движется ко взлетной полосе и взлетает.

Представители компании "Саратовские авиалинии" прокомментировали крушение самолета Ан-148. Они заявили, что не могут сейчас определить точную причину авиакатастрофы, которая унесла жизни 71 человека. Семьям погибших по страховке выплатят по 2 миллиона рублей, также они получат дополнительные выплаты в сумме 25 тысяч рублей.

В скором времени в Москве состоится опознание тел погибших в авиакатастрофе с Ан-148, который разбился сегодня в Раменском районе Подмосковья. В данный момент спасатели работают на месте трагедии. Обстоятельства трагедии устанавливаются.