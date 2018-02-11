В Москве пройдет опознание тел погибших при крушении Ан-148

Вчера, 21:12

После обследования места крушения самолета Ан-148 в Москве начнется опознание тел погибших. В столицу РФ прибудут родственники жертв авиакатастрофы самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Сегодня в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение российский самолет Ан-148, на борту которого пребывали 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все находящиеся на авиалайнере люди погибли. На месте крушения Ан-148 работают спасатели, однако извлечение тел из-под обломков затрудняют погодные условия.

Спасатели уже достали несколько тел. Как только им удастся обнаружить все трупы жертв Ан-148, в Москве состоится опознание погибших. С родственниками жертв авиакатастрофы сейчас работают психологи.