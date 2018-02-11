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Очевидцы: На месте крушения Ан-148 образовалась воронка

Вчера, 21:00

На месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Очевидцы заявляют, что видна на территории падения большая воронка и часть другого летательного аппарата, предположительно почтового.

Перед крушением самолета Ан-148 был слышен очевидцам трагедии мощный хлопок. Информацию проверяют и систематизируют специалисты.

Однако точно известно, что на месте происшествия присутствует новообразование в земле в виде воронки. Размеры ямы составляют в глубину 2,5 метра, в диаметре - 17 метров. Предварительно известно, что самолет мог столкнуться с авиационным почтовым судном. Информацию официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что Андрей Кулаков рассказал подробности о месте падения самолета. Борт Ан-148, вылетевший рейсом 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение. На борту находился 71 пассажир. Данных о выживших нет.


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