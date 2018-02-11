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"Адские условия" мешают работать на месте крушения АН-148

Вчера, 20:41

"Адские условия" мешают экспертам и спасателям работать на месте крушения АН-148 и разбирать фрагменты самолета, упавшего сегодня в Раменском районе Подмосковья. Сейчас там бушует снежная буря, заметая следы трагедии и укрывая тела плотным слоем снега.

Сегодня в Раменском районе Подмосковья упал пассажирский самолет АН-148. Сейчас на месте трагедии работают спасатели, однако из-за "адских" погодных условий не удается в быстром режиме вывезти все трупы и осмотреть место происшествия, так как следы катастрофы заметает снегом. К этой минуте удалось обнаружить только несколько тел погибших. Также спасатели нашли на месте крушения АН-148 один из самописцев, который сейчас расшифровывают специалисты.

Стало известно, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 2 миллиона рублей. Деньги родные смогут получить после опознания всех пассажиров лайнера АН-148.


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