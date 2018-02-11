VistaNews.ru


Супруга бывшего замглавы Орска погибла в катастрофе с Ан-148

Вчера, 20:28

Супруга бывшего замглавы Орска была пассажиром Ан-148 "Саратовских авиалиний" и погибла сегодня.

Жена бывшего заместителя руководителя города Орска Оренбургской области Василия Казупицна Антонина Козупица вероятнее всего стала жертвой рухнувшего сегодня в Подмосковье самолета Ан-148, совершавшего рейс из Москвы в Орск. Женщина работала руководителем отдела Управления Федерального казначейства по Оренбургской области.

В салоне самолета, потерпевшего крушение, находился также известный предприниматель города Орск В. Анохин. Он летел в родной город из столицы вместе со своей супругой.

Напомним, что сегодня рухнул самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», который следовал из Москвы в Орск. Крушение произошло через пару минут после вылета из Домодедова около деревни Степановское. Погибли 71 человек, которые были в салоне авиатранспортного средства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.