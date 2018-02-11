Супруга бывшего замглавы Орска погибла в катастрофе с Ан-148

Вчера, 20:28

Супруга бывшего замглавы Орска была пассажиром Ан-148 "Саратовских авиалиний" и погибла сегодня.

Жена бывшего заместителя руководителя города Орска Оренбургской области Василия Казупицна Антонина Козупица вероятнее всего стала жертвой рухнувшего сегодня в Подмосковье самолета Ан-148, совершавшего рейс из Москвы в Орск. Женщина работала руководителем отдела Управления Федерального казначейства по Оренбургской области.

В салоне самолета, потерпевшего крушение, находился также известный предприниматель города Орск В. Анохин. Он летел в родной город из столицы вместе со своей супругой.

Напомним, что сегодня рухнул самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», который следовал из Москвы в Орск. Крушение произошло через пару минут после вылета из Домодедова около деревни Степановское. Погибли 71 человек, которые были в салоне авиатранспортного средства.