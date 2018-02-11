Украинцы посмеялись над крушением АН-148

Вчера, 20:25

Пока вся Россия скорбит о погибших в крушении авиалайнера АН-148, принадлежавшем компании "Саратовские авиалинии", украинцы жестоко критикуют и смеются над катастрофой. В результате трагедии в Раменском районе погибли 71 человек.

Россияне были шокированы отношением граждан Украины к случившейся сегодня катастрофе, в результате которой погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа самолета АН-148. Украинцы не стесняются высказывать язвительные комментарии по поводу авиакатастрофы. Российские пользователи соцсетей на такие высказывания стараются не реагировать, они считают, что жители Украины "совсем выжили из ума" и не понимают масштабы катастрофы.