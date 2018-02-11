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В Хакасии под лёд ушёл автомобиль с рыбаками

Вчера, 20:02

В Хакасии под лёд водоёма ушла машина с рыбаками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики. Одного из пострадавших удалось спасти, второй на данный момент является без вести пропавшим.

Как сообщают в ведомстве, 11 февраля в пределах Красноярского водохранилища двое мужчин прибыли насладиться зимней рыбалкой. В районе Сарагашской косы они выехали на своей машине на лёд. Поверхность льда из-за большого веса транспортного средства попросту проломилась и машина оказалась под льдом. На место инцидента приехали спасательная служба, представители силовиков и местного управления.

В пресс-центре ГУ МЧС по Хакасии сообщается о том, что появление автомобиля на льду может стать смертоносным.


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