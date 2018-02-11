Мужчина в последний момент передумал лететь на АН-148 и остался жив

Вчера, 19:39

Максим Коломейцев в последний момент не смог полететь в Орск на самолете АН-148, который сегодня потерпел крушение, и остался жив. Известно, что мужчина сегодня отмечает свой день рождения.

Максим Коломейцев на своей странице в соцсети написал, что сегодня должен был лететь на самолете АН-148 в Орск, однако его спасла счастливая случайность. Из-за неотложных дел мужчина отложил перелет, что помогло ему остаться в живых. Максим шокирован таким стечением обстоятельств. Он заявил, что сегодня у него два дня рождения.

В Подмосковье несколько часов назад потерпел крушение самолет АН-148 "Саратовских авиалиний". Все пассажиры и члены экипажа погибли.