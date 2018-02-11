VistaNews.ru


Журналист стал жертвой нападения на месте крушения АН-148

Вчера, 19:26

Журналист Александра Самохвалова стал жертвой нападения на месте крушения АН-148 в Раменском районе Подмосковья. Неизвестный подошел к репортеру и начал его избивать.

Сам пострадавший рассказал, что в момент съемки места крушения пассажирского АН-148 к нему подошел неизвестный и сильно толкнул в спину. Когда журналист пытался обернуться и посмотреть, злоумышленник начал избивать его кулаками. На месте трагедии находились медики, которые оказали помощь избитому журналисту. Врачи диагностировали у Самохвалова сотрясение мозга.

Напомним, что сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет АН-148, принадлежащий компании "Саратовские авиалинии". Причина трагедии сейчас уточняется. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.