Журналист стал жертвой нападения на месте крушения АН-148

Вчера, 19:26

Журналист Александра Самохвалова стал жертвой нападения на месте крушения АН-148 в Раменском районе Подмосковья. Неизвестный подошел к репортеру и начал его избивать.

Сам пострадавший рассказал, что в момент съемки места крушения пассажирского АН-148 к нему подошел неизвестный и сильно толкнул в спину. Когда журналист пытался обернуться и посмотреть, злоумышленник начал избивать его кулаками. На месте трагедии находились медики, которые оказали помощь избитому журналисту. Врачи диагностировали у Самохвалова сотрясение мозга.

Напомним, что сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет АН-148, принадлежащий компании "Саратовские авиалинии". Причина трагедии сейчас уточняется. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.