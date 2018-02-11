Родственникам жертв крушения Ан-148 выплатят по два миллиона рублей

Вчера, 19:20

Родственники погибших пассажиров самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" получат по два миллиона рублей страховки. Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, обратившись к родным жертв трагедии.

Крушение самолета АН-148 произошло сегодня, 11 февраля, в Подмосковье. Авиалайнер вылетел из "Домодедово", после двух минут полета пропал с радаров. Вскоре его обломки обнаружили в Раменском районе Московской области. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все люди погибли.

Причину крушения в данный момент устанавливают на месте происшествия. Уже удалось обнаружить первый самописец, который расшифровывают специалисты. Максим Топилин отметил, что родственникам погибших в авиакатастрофе с АН-148 выплатят по два миллиона рублей. Данная сумма является страховой выплатой. Кроме того, родным погибших выплатят дополнительно по 25 тысяч рублей.

К родственникам погибших в авиакатастрофе с АН-148 обратились представители компании "Саратовские авиалинии". Администрация не может объяснить причину трагедии, а также настаивает, что пилоты самолета были опытными.