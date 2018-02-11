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«Саратовские авиалинии» прокомментировали потерю Ан-148

Вчера, 19:05

"Саратовские авиалинии" прокомментировали крушение самолета АН-148, в результате которого погибли более 70 человек. Представители авиакомпании не могут точно сказать, что стало причиной трагедии.

К прессе и родственникам погибших обратился член совета директоров компании "Саратовские авиалинии" Михаил Герасименко. Он заявил, что пилоты АН-148 были опытными и множество раз летали на различных самолетах. В данный момент авиакомпания не может точно сказать, что стало причиной трагического крушения самолета с пассажирами.

Герасименко заявил, что специалисты приступили к изучению обломков, а также расшифровали "черный ящик". После выводов экспертов можно будет говорить о причине крушения АН-148.

Ранее Ространснадзор выявил нарушения при эксплуатации Ан-148. Авиакомпания не проводила надлежащее обслуживание самолетов, что могло стать причиной авиакатастрофы.


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