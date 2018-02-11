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Бортпроводница "Саратовских авиалиний" прокомментировала крушение АН-148, гибель 65 пассажиров и шестерых коллег. Женщина рассказала, что лично знала всех членов экипажа и очень их любила.

Журналисты пообщались с Кристиной Казадаевой, которая является сотрудницей авиакомпании "Саратовские авиалинии". Бортпроводница также рассказала о своей коллеге Насте Савинской, которая сегодня погибла в авиакатастрофе в Подмосковье. Кристина отметила, что погибшая была ее близкой подругой и хорошим человеком.

Стюардесса считает ее очень доброй и отзывчивой. Кроме того, Анастасия за несколько месяцев до трагедии начала новую жизнь. Она купила себе квартиру и автомобиль. Кристина также рассказала, что лично знала весь состав экипажа АН-148.