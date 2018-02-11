VistaNews.ru


Бортпроводница "Саратовских авиалиний" прокомментировала крушение АН-148

Сегодня, 18:49

Бортпроводница "Саратовских авиалиний" прокомментировала крушение АН-148, гибель 65 пассажиров и шестерых коллег. Женщина рассказала, что лично знала всех членов экипажа и очень их любила.

Журналисты пообщались с Кристиной Казадаевой, которая является сотрудницей авиакомпании "Саратовские авиалинии". Бортпроводница также рассказала о своей коллеге Насте Савинской, которая сегодня погибла в авиакатастрофе в Подмосковье. Кристина отметила, что погибшая была ее близкой подругой и хорошим человеком.

Стюардесса считает ее очень доброй и отзывчивой. Кроме того, Анастасия за несколько месяцев до трагедии начала новую жизнь. Она купила себе квартиру и автомобиль. Кристина также рассказала, что лично знала весь состав экипажа АН-148.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.