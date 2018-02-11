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На месте крушения АН-148 обнаружен первый "черный ящик"

Сегодня, 18:16

Спасатели на месте крушения АН-148 обнаружили первый "черный ящик". В данный момент специалисты работают над его расшифровкой.

"Черный ящик" позволит установить истинные причины крушения самолета АН-148. В результате трагедии погибли все пассажиры на борту, в том числе члены экипажа. В данный момент основной версией крушения АН-148 является неисправность двигателя. Сейчас на месте крушения АН-148 работают спасатели. Уже удалось извлечь из-под обломков несколько тел погибших.

Среди жертв есть трое детей: 17-летний подросток, 12-летний школьник и 5-летняя девочка. По факту крушения возбуждено уголовное дело.


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