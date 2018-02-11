На борту разбившегося АН-148 были один подросток и двое маленьких детей

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В ходе расследования крушения самолета АН-148 было установлено, что среди 71 погибшего был один подросток и двое маленьких детей: 17-летний парень, 12-летний школьник и 5-летняя девочка.

В данный момент спасатели разбирают фрагменты упавшего самолета в Раменском районе Подмосковья. МЧС сообщает, что никому из находящихся на авиалайнере людей выжить не удалось. По официальным данным, на борту АН-148 были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В ходе спасательных работы спасатели уже обнаружили фрагменты тел нескольких человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что из-за сложных погодных условий поиск тел затрудняется. В Подмосковье бушует ветер и мощный снегопад. Спецтехника в экстренном порядке расчищает местно крушения. Сбор фрагментов самолета по той же причине начать не могут.