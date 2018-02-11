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Глава Раменского района рассказал о месте падения самолета Ан-148

Сегодня, 17:48

Глава Раменского района Андрей Кулаков рассказал подробности о месте падения самолета. Борт Ан-148, вылетевший рейсом 703 Домодедово – Орск, потерпел крушение. На борту находился 71 пассажир.

Андрей Кулаков рассказал о падении самолета Ан-148. Также Кулаков сообщил, что в случае необходимости оказания помощи пострадавшим готовы дать необходимую поддержку и помощь. Также известно, что глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе крушения.

Администрация авиакомпании «Саратовские авиалинии» разместила в Интернете пост, в котором выражает искренние соболезнования семьям погибших пассажиров. Предварительно эксперты усматривают в причинах крушения террористический акт.


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