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Следком Москвы рассмотрит все версии крушения АН-148 в Раменском районе

Сегодня, 17:33

Светлана Петренко, представляющая Следственный комитет Москвы, сообщила о намерении руководства правоохранительного ведомства проверить все версии крушения пассажирского авиалайнера Ан-148 в Раменском районе.

Расследованием катастрофы в Подмосковье займется главное управление СКР, специализирующееся на особо важных делах, подчеркнула Петренко. Следователи проработают все версии трагического инцидента в рамках возбужденного уголовного производства. Отмечается, среди пассажиров потерпевшего крушение Ан-148 был один ребенок. К выдвинутым ранее версиям падения авиалайнера добавилось его потенциальное столкновение с вертолетом «Почты России». Помимо 65 пассажиров, на борту воздушного судна пребывали 6 членов экипажа.

В сети появилось первое видео с места ЧП в подмосковном Раменском.


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