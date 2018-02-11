Сегодня, 17:30

В аэропорту Орска массово сдают билеты после крушения АН-148 в Подмосковье. Напомним, что в результате падения самолета погибли все пассажиры и члены экипажа.

Экстренные службы сообщают, что люди массово начали сдавать билеты на ближайшие авиарейсы. Причиной тому является крупная авиакатастрофа, которая произошла сегодня в Подмосковье. Самолет АН-148 после 2-х минут полета упал в поле. Эксперты предположили, что причиной крушения авиалайнера могли стать неполадки с двигателем.

В данный момент на месте трагедии работают спасатели. Уже удалось обнаружить несколько тел погибших в авиакатастрофе. По факту крушения АН-148 возбуждено уголовное дело.