VistaNews.ru


Перед крушением АН-148 была яркая вспышка в небе

Сегодня, 17:22

Очевидцы крушения пассажирского самолета АН-148 сообщили, что перед падением авиалайнера в небе произошла яркая вспышка. По предварительным данным, самолет с 71 пассажиром на борту в небе столкнулся в вертолетом.

Эксперты предположили, что авиалайнер АН-148 начал распадаться на части во время падения. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. К этой минуте известно, что все находящиеся там люди погибли. Спасатели начали расчищать дорогу к упавшему самолету с помощью специальной техники. Это необходимо из-за мощной метели, которая быстро засыпает все вокруг снегом.

В данный момент удалось обнаружить фрагменты тыл нескольких человек. Их личности в данный момент устанавливаются. Эксперты предположили, что причиной крушения могли стать неполадки с двигателем. Очевидцы сообщают, что на месте падения АН-148 ощущается сильный запах керосина.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.