Перед крушением АН-148 была яркая вспышка в небе

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Очевидцы крушения пассажирского самолета АН-148 сообщили, что перед падением авиалайнера в небе произошла яркая вспышка. По предварительным данным, самолет с 71 пассажиром на борту в небе столкнулся в вертолетом.

Эксперты предположили, что авиалайнер АН-148 начал распадаться на части во время падения. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. К этой минуте известно, что все находящиеся там люди погибли. Спасатели начали расчищать дорогу к упавшему самолету с помощью специальной техники. Это необходимо из-за мощной метели, которая быстро засыпает все вокруг снегом.

В данный момент удалось обнаружить фрагменты тыл нескольких человек. Их личности в данный момент устанавливаются. Эксперты предположили, что причиной крушения могли стать неполадки с двигателем. Очевидцы сообщают, что на месте падения АН-148 ощущается сильный запах керосина.